Выпуск новостей за 13:00: Парад ко Дню Независимости. Арест боевика в Сербии
В выпуске новостей за 24 августа по состоянию на 13:00 – в Киеве прошел торжественный парад войск "Марш новой армии" к 27 годовщине независимости Украины. В Сербии арестовали одиозного боевика Братислава Живковича, который предположительно воевал на Донбассе вместе с террористами.
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Источник: 24 канал
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