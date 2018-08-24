Выпуск новостей за 13:00: Парад ко Дню Независимости. Арест боевика в Сербии

В выпуске новостей за 24 августа по состоянию на 13:00 – в Киеве прошел торжественный парад войск "Марш новой армии" к 27 годовщине независимости Украины. В Сербии арестовали одиозного боевика Братислава Живковича, который предположительно воевал на Донбассе вместе с террористами.

Также в выпуске: Во время боя возле Крымского свой последний бой приняли сразу четверо бойцов. Украинским студенткам, которые получили стипендии для обучения в США, не открыли визу. Вблизи Берлина пожар, эвакуироваали около 500 человек.