Выпуск новостей за 13:00: Первая жертва COVID-19 во Львове. Карантин в Москве

В выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 13:00 – во Львове от коронавируса умер 69-летний мужчина. Состояние пациента было тяжелое, его подключили к аппарату ИВЛ. Осложняли ситуацию и сопутствующие болезни – сахарный диабет и сердечная болезнь. В Москве мужчина вышел на прогулку с собакой и загремел в отделение полиции. Задержание сняли прохожие и разместили видео в соцсети.

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