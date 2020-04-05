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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 13:00: Первая жертва COVID-19 во Львове. Карантин в Москве

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 13:00 – во Львове от коронавируса умер 69-летний мужчина. Состояние пациента было тяжелое, его подключили к аппарату ИВЛ. Осложняли ситуацию и сопутствующие болезни – сахарный диабет и сердечная болезнь. В Москве мужчина вышел на прогулку с собакой и загремел в отделение полиции. Задержание сняли прохожие и разместили видео в соцсети.

      Также в выпуске:

      Медики в городе Гуаякиль, в Эквадоре, не успевают оказывать людям помощь. По подсчетам местных властей, ежедневно с улиц забирают до 100 умерших от коронавируса.

      В зоне отчуждения со вчера горит лес. По состоянию на утро 5 апреля открытого огня в Чернобыле уже нет, наблюдается лишь тление. Причиной пожара может быть поджог сухой травы.

      Пограничник устроил масштабное смертельное ДТП в поселке городского типа Марковка на Луганщине. В результате аварии погибли двое мужчин, сам водитель выжил.

      Украинских врачей в Неаполе приветствовали песнями Русланы. Каждый вечер в городе устраивают флешмоб, чтобы поблагодарить медиков, которые спасают жизни больных COVID-19.

      Теги: Новости Украины Новости России Новости Львова Выпуск новостей
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