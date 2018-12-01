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      Выпуск новостей за 13:00: Помощь морякам от Минобороны. Зимний режим на контрольных пунктах

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 декабря по состоянию на 13:00 – 30 ноября семьи моряков уже получили по 50 тысяч гривен помощи от Минобороны, еще часть денег, а именно 100 тысяч гривен, должна прийти от Министерства временно оккупированных территорий. С 1 декабря контрольно-пропускные пункты на линии разграничения переходят на зимний режим. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

      Также в выпуске:

      Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович вручил сестре Олега Сенцова Натальи Каплан польскую премию "За человеческое достоинство".

      Враг продолжает бить по позициям украинских военных, в частности из оружия, которое запрещено минскими соглашениями.

      В оккупированном Крыму зафиксировали скопление самолетов и другой военной техники РФ.

       

      Теги: Война на Донбассе Міністерство оборони України Украинцы в плену РФ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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