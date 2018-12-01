Выпуск новостей за 13:00: Помощь морякам от Минобороны. Зимний режим на контрольных пунктах
В выпуске новостей за 1 декабря по состоянию на 13:00 – 30 ноября семьи моряков уже получили по 50 тысяч гривен помощи от Минобороны, еще часть денег, а именно 100 тысяч гривен, должна прийти от Министерства временно оккупированных территорий. С 1 декабря контрольно-пропускные пункты на линии разграничения переходят на зимний режим. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
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Источник: 24 канал
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