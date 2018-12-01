Выпуск новостей за 13:00: Помощь морякам от Минобороны. Зимний режим на контрольных пунктах

В выпуске новостей за 1 декабря по состоянию на 13:00 – 30 ноября семьи моряков уже получили по 50 тысяч гривен помощи от Минобороны, еще часть денег, а именно 100 тысяч гривен, должна прийти от Министерства временно оккупированных территорий. С 1 декабря контрольно-пропускные пункты на линии разграничения переходят на зимний режим. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Также в выпуске: Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович вручил сестре Олега Сенцова Натальи Каплан польскую премию "За человеческое достоинство". Враг продолжает бить по позициям украинских военных, в частности из оружия, которое запрещено минскими соглашениями. В оккупированном Крыму зафиксировали скопление самолетов и другой военной техники РФ.