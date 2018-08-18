Выпуск новостей за 13:00: Последствия ливней в Западной Украине. Открытие магазина H&M
В выпуске новостей за 18 августа по состоянию на 13:00 – из-за значительных осадков накануне под водой оказались улицы сразу нескольких городов: Львова, Дрогобыча на Львовщине и Рахова на Закарпатье. В Киеве открылся первый магазин глобального ритейлера одежды шведского бренда H&M.
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Двое армейцев получили ранения, а боевики продолжают стрелять по окрестностям мирных городов.
Смертельное ДТП с украинскими туристами в Польше.
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Источник: 24 канал
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