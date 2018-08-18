Выпуск новостей за 13:00: Последствия ливней в Западной Украине. Открытие магазина H&M

В выпуске новостей за 18 августа по состоянию на 13:00 – из-за значительных осадков накануне под водой оказались улицы сразу нескольких городов: Львова, Дрогобыча на Львовщине и Рахова на Закарпатье. В Киеве открылся первый магазин глобального ритейлера одежды шведского бренда H&M.

Также в выпуске: Двое армейцев получили ранения, а боевики продолжают стрелять по окрестностям мирных городов. Смертельное ДТП с украинскими туристами в Польше. Владимир Путин встретится с Ангелой Меркель.