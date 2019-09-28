Выпуск новостей за 13:00: Пожар на пароме в Греции. Взрыв на заводе в Сумах

В выпуске новостей за 28 сентября по состоянию на 13:00 – более полутысячи человек эвакуированы с парома у берегов Греции. Он загорелся как только отчалил из порта в Игуменице. После обеда на заводе, где делают крышки для пластиковых бутылок, раздался взрыв. По информации СМИ, пострадали 10 человек.

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