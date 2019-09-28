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      Выпуск новостей за 13:00: Пожар на пароме в Греции. Взрыв на заводе в Сумах

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 сентября по состоянию на 13:00 – более полутысячи человек эвакуированы с парома у берегов Греции. Он загорелся как только отчалил из порта в Игуменице. После обеда на заводе, где делают крышки для пластиковых бутылок, раздался взрыв. По информации СМИ, пострадали 10 человек.

      Также в выпуске:

      В Киеве произошло ДТП с участием автобуса. Он съехал с дороги, протаранил ограждение и врезался в столб.

      В Южной Корее взорвался танкер с российскими матросами. Девять человек получили травмы.

      В Умани хасиды со всего мира готовятся встретить иудейский Новый год.

      blog_ava
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      Теги: Сумы Взрыв Пожар Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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