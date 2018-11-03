Выпуск новостей за 13:00: Пожар в Днепре. Соглашение о сотрудничестве с Вселенским патриархом
В выпуске новостей за 3 ноября по состоянию на 13:00 – в пожаре в Днепре погибли три человека, огонь вспыхнул в одной из пятиэтажек на улице Рабочей. Петр Порошенко подписал с Вселенским патриархом Варфоломеем соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в создании независимой православной церкви в Украине.
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Источник: 24 канал
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