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      Выпуск новостей за 13:00: Пожар в Саудовской Аравии. Школьная семья на Львовщине

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске за 14 сентября по состоянию на 13:00 – крупнейшие в мире нефтеперерабатывающие заводы почти всю ночь горели в Саудовской Аравии. По словам администраторов, к пожару могла привести атака дронов. Четыре пары близнецов, четверо – двойняшек и одна тройня – такая богатая школьная семья в Трускавецкой гимназии №2. Как учителя различают своих подопечных, выясняли наши корреспонденты.

      Также в выпуске:

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      Теги: Выпуск новостей Новости Львова Пожар Саудовская Аравия
      Источник: 24 канал
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