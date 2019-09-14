Выпуск новостей за 13:00: Пожар в Саудовской Аравии. Школьная семья на Львовщине
В выпуске за 14 сентября по состоянию на 13:00 – крупнейшие в мире нефтеперерабатывающие заводы почти всю ночь горели в Саудовской Аравии. По словам администраторов, к пожару могла привести атака дронов. Четыре пары близнецов, четверо – двойняшек и одна тройня – такая богатая школьная семья в Трускавецкой гимназии №2. Как учителя различают своих подопечных, выясняли наши корреспонденты.
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