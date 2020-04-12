Выпуск новостей за 13:00: Праздничная месса без верующих. Изоляция 100 человек в Кривом Роге

В выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 13:00 – католики сегодня отмечают Пасху. Традиционная праздничная месса в базилике святого Петра в Ватикане из-за пандемии проходит без верующих. В Кривом Роге из-за больной коронавирусом женщины изолировали более сотни людей, которые с ней контактировали. Ее саму госпитализировали еще 6 апреля. Женщину ошибочно лечили от ОРВИ.

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