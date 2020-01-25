Выпуск новостей за 13:00: Признание Зеленского в отношении Ирана. Виновник сбития МАУ в тюрьме

В выпуске новостей за 25 января по состоянию на 13:00 – президент Владимир Зеленский заявил, что не мог публично объявлять, что украинский самолет сбили. Хотя знал об этом уже на второй день после трагедии. И рассказал на встрече родным погибших. Человек, который сбил украинский Боинг над Тегераном, – в тюрьме. Об этом сообщил глава МИД Ирана Джавад Зарифе.

Также в выпуске: Мощное землетрясение в Турции унесло жизни по меньшей мере 20 человек. Все школы в Житомире закрыли на карантин из-за гриппа. Российский политолог Алексей Чеснаков сообщил, что помощник Владимира Путина Владислав Сурков ушел с государственной службы.