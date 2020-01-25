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      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020
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      Выпуск новостей за 13:00: Признание Зеленского в отношении Ирана. Виновник сбития МАУ в тюрьме

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 января по состоянию на 13:00 – президент Владимир Зеленский заявил, что не мог публично объявлять, что украинский самолет сбили. Хотя знал об этом уже на второй день после трагедии. И рассказал на встрече родным погибших. Человек, который сбил украинский Боинг над Тегераном, – в тюрьме. Об этом сообщил глава МИД Ирана Джавад Зарифе.

      Также в выпуске:

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      Российский политолог Алексей Чеснаков сообщил, что помощник Владимира Путина Владислав Сурков ушел с государственной службы.

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      Теги: Владимир Зеленский Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Выпуск новостей
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