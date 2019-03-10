Выпуск новостей за 13:00: Протесты Нацкорпуса. Авария самолета в Эфиопии
В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 13:00 – в Киеве и Черкассах происходят протесты Нацкорпуса по делу семьи Гладковского, десятки пострадавших. В Эфиопии разбился пассажирский Боинг, на борту которого находились 157 человек, все погибли.
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Источник: 24 канал
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