Выпуск новостей за 13:00: Протесты Нацкорпуса. Авария самолета в Эфиопии

В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 13:00 – в Киеве и Черкассах происходят протесты Нацкорпуса по делу семьи Гладковского, десятки пострадавших. В Эфиопии разбился пассажирский Боинг, на борту которого находились 157 человек, все погибли.

Также в выпуске: В Киеве легковушка врезалась в троллейбус, погиб пассажир. Синоптики прогнозируют сильные ветры и дожди по всей территории Украины, на Западе – штормовое предупреждение. Почему нельзя сжигать поля, траву или кустарники на открытых территориях.