Выпуск новостей за 13:00: Протесты "желтых жилетов" во Франции. Непогода надвигается на Украину

В выпуске новостей за 22 сентября по состоянию на 13:00 – в центре Парижа продолжается движение "желтых жилетов". Вчера на антиправительственную акцию протеста раз вышли тысячи демонстрантов. На Украину уверенно надвигается осень. Чрезвычайники предупреждают о сильном ветре по всей территории страны, кроме западных областей.

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