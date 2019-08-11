Выпуск новостей за 13:00: Развлечения Путина во время протеста. ДТП в Днепре

В выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 13:00 – пока в Москве – массовые акции, Путин – развлекается. Президент РФ в очередной раз побывал в аннексированном Крыму. Этот визит уже осудили в отечественном МИД. В Днепре автомобиль скорой помощи столкнулся на перекрестке с грузовиком. В ДТП пострадали 5 человек, а в момент аварии в карете "скорой" находился пассажир в критическом состоянии.

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