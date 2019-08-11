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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      Выпуск новостей за 13:00: Развлечения Путина во время протеста. ДТП в Днепре

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 13:00 – пока в Москве – массовые акции, Путин – развлекается. Президент РФ в очередной раз побывал в аннексированном Крыму. Этот визит уже осудили в отечественном МИД. В Днепре автомобиль скорой помощи столкнулся на перекрестке с грузовиком. В ДТП пострадали 5 человек, а в момент аварии в карете "скорой" находился пассажир в критическом состоянии.

      Также в выпуске:

      Вчера на фронте погиб нацгвардеец – младший лейтенант Роман Романенко. Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил. Это уже седьмой погибший военный за время действия нового режима тишины.

      Прокуратура Крыма провела обыск на судне, которое перевозило горючее для российского флота на оккупированный полуостров.

      В столице Румынии десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием отставки правительства.

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      Теги: Выпуск новостей Аннексия Крыма Новости Днепра Аварии и ДТП Митинги в России Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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