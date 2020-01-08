Выпуск новостей за 13:00: Родные о погибшем бортпроводнике МАУ. Брифинг Гончарука и Данилова

В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 13:00 – родители одного из членов экипажа – Игоря Матькова – рассказали, что узнали об авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране после звонка дочери и со СМИ. В связи с падением украинского самолета в Иране состоялся брифинг премьер-министра Алексея Гончарука и секретаря СНБО Алексея Данилова.

Также в выпуске: В одесском аэропорту неизвестный мужчина на микроавтобусе, сбив шлагбаум, въехал на территорию аэропорта. Президент Владимир Зеленский поручил проверить летную пригодность всего украинского гражданского флота. Известно, что среди погибших в авиакатастрофе Боинга вблизи Тегерана - граждане семи стран: Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.