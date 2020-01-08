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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      Выпуск новостей за 13:00: Родные о погибшем бортпроводнике МАУ. Брифинг Гончарука и Данилова

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 13:00 – родители одного из членов экипажа – Игоря Матькова – рассказали, что узнали об авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране после звонка дочери и со СМИ. В связи с падением украинского самолета в Иране состоялся брифинг премьер-министра Алексея Гончарука и секретаря СНБО Алексея Данилова.

      Также в выпуске:

      В одесском аэропорту неизвестный мужчина на микроавтобусе, сбив шлагбаум, въехал на территорию аэропорта.

      Президент Владимир Зеленский поручил проверить летную пригодность всего украинского гражданского флота.

      Известно, что среди погибших в авиакатастрофе Боинга вблизи Тегерана - граждане семи стран: Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

      В Иране разбился украинский самолет: предварительные причины авиакатастрофы
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      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране Алексей Данилов Алексей Гончарук Выпуск новостей
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