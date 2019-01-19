Выпуск новостей за 13:00: Россия и украинские выборы. Порошенко в Черкассах
В выпуске новостей за 19 января по состоянию на 13:00 – в украинском Facebook увеличилось количество политической рекламы, которой руководят из России. Северные соседи стремятся вмешаться в ход нашей предвыборной кампании, как они это делали в США и Европе. Во время общения с жителями Черкасс президент Петр Порошенко неожиданно резко отреагировал на вопрос о коррупции от местного активиста.
Также в выпуске:
В Сумах задержали подозреваемых в совершении взрыва в храме Московского патриархата.
Украинские солдаты сожгли КамАЗ боевиков с боеприпасами.
Правоохранители закрыли производство по факту смерти летчика Владислава Волошина.
Как христиане восточного обряда празднуют Крещение в Киеве.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии