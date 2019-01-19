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      Выпуск новостей за 13:00: Россия и украинские выборы. Порошенко в Черкассах

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 января по состоянию на 13:00 – в украинском Facebook увеличилось количество политической рекламы, которой руководят из России. Северные соседи стремятся вмешаться в ход нашей предвыборной кампании, как они это делали в США и Европе. Во время общения с жителями Черкасс президент Петр Порошенко неожиданно резко отреагировал на вопрос о коррупции от местного активиста.

      Также в выпуске:

      В Сумах задержали подозреваемых в совершении взрыва в храме Московского патриархата.

      Украинские солдаты сожгли КамАЗ боевиков с боеприпасами.

      Правоохранители закрыли производство по факту смерти летчика Владислава Волошина.

      Как христиане восточного обряда празднуют Крещение в Киеве.

      Теги: Украина – Россия Выборы Президента 2019 Новости Черкасс Петр Порошенко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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