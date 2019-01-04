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      Выпуск новостей за 13:00: Рождественские шопки в Кракове. Пьяное ДТП в Днепре

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 января по состоянию на 13:00 – в польском городе Кракове состоялась выставка рождественских шопок, традицию их создания даже внесли в наследие ЮНЕСКО. В Днепре мужчина напился, устроил гонки с полицией на Daewoo Matiz и протаранил маршрутку с пассажирами.

      Также в виупску:

      На Днепропетровщине приход Московского патриархата перешел в ряды Православной церкви Украины.

      В крымском СИЗО исчез украинский политзаключенный Евгений Панов.

      Накануне Рождества в Украине метель, синоптики предупреждают о снегопадах и метели на Востоке и Юге Украины.

      Теги: Аварии и ДТП Новости Днепра Новости Польши Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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