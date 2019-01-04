Выпуск новостей за 13:00: Рождественские шопки в Кракове. Пьяное ДТП в Днепре
В выпуске новостей за 4 января по состоянию на 13:00 – в польском городе Кракове состоялась выставка рождественских шопок, традицию их создания даже внесли в наследие ЮНЕСКО. В Днепре мужчина напился, устроил гонки с полицией на Daewoo Matiz и протаранил маршрутку с пассажирами.
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Источник: 24 канал
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