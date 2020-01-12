Выпуск новостей за 13:00: Саммит королевы Елизаветы. Гончарук о выплатах семьям погибших
В выпуске новостей за 12 января по состоянию на 13:00 – королева Великобритании Елизавета II созывает экстренный саммит. А все из-за скандального заявления принца Гарри и Меган Маркл. Правительство выплатит по 200 тысяч гривен компенсации семьям погибших в катастрофе самолета в Тегеране. Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук.
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