Выпуск новостей за 13:00: Шестая волна протестов во Франции. ДТП в Днепропетровской области

В выпуске новостей за 24 декабря по состоянию на 13:00 – во время шестой волны протестов "желтых жилетов" во Франции демонстранты напали на полицейских. Роковая авария произошла на Днепропетровщине, в результате которой один человек погиб, а еще трое оказались в больнице.

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