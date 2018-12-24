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      Выпуск новостей за 13:00: Шестая волна протестов во Франции. ДТП в Днепропетровской области

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 декабря по состоянию на 13:00 – во время шестой волны протестов "желтых жилетов" во Франции демонстранты напали на полицейских. Роковая авария произошла на Днепропетровщине, в результате которой один человек погиб, а еще трое оказались в больнице.

      Также в выпуске:

      Трамп подписал приказ о выводе американских войск из Сирии, как сообщает CNN, однако официально об этом еще не объявили.

      Страшная стихия в Индонезии унесла жизни уже почти 300 человек, более 10 тысяч остались без крова.

      За прошедшие сутки нападений со стороны врага не было, но уже утром пророссийские боевики возле Песков обстреляли позиции наших защитников из пулеметов.

      Теги: Выпуск новостей Новости Днепра Аварии и ДТП Протесты "желтых жилетов"
      Источник: 24 канал
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