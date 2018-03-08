Выпуск новостей за 13:00: Ситуация на Востоке. Стрельба в школе США

В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 13:00 – Из-за обстрелов террористов ранения получил один наш защитник. Сейчас он находится в мобильном госпитале, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. В Бирмингеме в США в школе вновь открыли стрельбу, в результате которой погибла одна школьница, а еще трое – получили серьезные ранения.

Также в выпуске:

В Папуа-Новой Гвинее из-за землетрясения погибли более ста человек.

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых недавно отравили, сейчас находятся в коме.

Европарламент не будет направлять своих наблюдателей на президентские выборы в России.