Выпуск новостей за 13:00: Ситуация на Востоке. Стрельба в школе США
Выпуск новостей 14:02, 8 марта 105 Читати новину українською
В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 13:00 – Из-за обстрелов террористов ранения получил один наш защитник. Сейчас он находится в мобильном госпитале, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. В Бирмингеме в США в школе вновь открыли стрельбу, в результате которой погибла одна школьница, а еще трое – получили серьезные ранения.
Также в выпуске:
В Папуа-Новой Гвинее из-за землетрясения погибли более ста человек.
Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых недавно отравили, сейчас находятся в коме.
Европарламент не будет направлять своих наблюдателей на президентские выборы в России.
Источник: 24 Канал
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