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      Выпуск новостей за 13:00: Ситуация с COVID-19 в Подольске. Женитьба военного в госпитале

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске за 2 мая по состоянию на 13:00 – в Подольске, что стал очагом распространения COVID-19 в Одесской области, уже зафиксировали 123 случая инфицирования. 25 новых больных обнаружили там после проведения массовых тестирований, которые инициировала областная власть. На территории Национального военно-медицинского клинического центра "ГВКГ" женился раненный военный Вооруженных Сил Украины.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Очільник Міністерства охорони здоров'я запевнив, що уряд вже перерахував у регіони всі кошти, необхідні для потрійних зарплат лікарям. Затримки із виплатами виникають, мовляв, на місцях.

      Сьогодні за порядком в Одесі слідкують понад 1500 правоохоронців. Все через трагедію, яка трапилась там 6 років тому.

      Попри карантинні обмеження у Черкасах почав курсувати громадський транспорт, відкрилися салони краси, спортзали і частина непродовольчих магазинів.

       

       

      Теги: Война на Донбассе Новости Одессы Выпуск новостей
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