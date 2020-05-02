Выпуск новостей за 13:00: Ситуация с COVID-19 в Подольске. Женитьба военного в госпитале

В выпуске за 2 мая по состоянию на 13:00 – в Подольске, что стал очагом распространения COVID-19 в Одесской области, уже зафиксировали 123 случая инфицирования. 25 новых больных обнаружили там после проведения массовых тестирований, которые инициировала областная власть. На территории Национального военно-медицинского клинического центра "ГВКГ" женился раненный военный Вооруженных Сил Украины.

Також у випуску новин на 24 каналі: Очільник Міністерства охорони здоров'я запевнив, що уряд вже перерахував у регіони всі кошти, необхідні для потрійних зарплат лікарям. Затримки із виплатами виникають, мовляв, на місцях. Сьогодні за порядком в Одесі слідкують понад 1500 правоохоронців. Все через трагедію, яка трапилась там 6 років тому. Попри карантинні обмеження у Черкасах почав курсувати громадський транспорт, відкрилися салони краси, спортзали і частина непродовольчих магазинів.