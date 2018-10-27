Выпуск новостей за 13:00: Скандал с брошенными овцами. "Донбасс" стал лучшим фильмом года

В выпуске новостей за 27 октября по состоянию на 13:00 – в Одесской области активисты продолжают блокировать фуру с овцами, которых везут на уничтожение. Украинская военная драма Сергея Лозницы "Донбасс" получила первую национальную премию кинокритиков "Киноколо" как лучший фильм года.

Также в выпуске: В зоне ООС ранены двое украинских солдат, боевики били из стрелкового оружия. Украинцы возвращаются с "Игр Непобежденных" с лучшим результатом. Несколько фильмов за год побили рекорды по кассовым сборам.