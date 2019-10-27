Выпуск новостей за 13:00: Случай дифтерии на Тернопольщине. Презентация фильма об узниках Кремля

В выпуске новостей за 27 октября по состоянию на 13:00 – в Украине зафиксировали еще один случай дифтерии. В этот раз на Тернопольщине. К медикам обратился 47-летний мужчина. Герой Украины Владимир Жемчугов встретился со студентами и презентует свой фильм "Пленники Кремля". Мужчина был партизаном в оккупированном Красном Луче, из-за взрыва потерял руки и год провел в плену.

Также в выпуске: Зеленский приехал в Золотое, чтобы уговорить добровольцев, которые против разведения войск, сложить оружие. Правоохранители задержали иностранцев, которые устроили смертельную резню в центре Одессы. Сразу в двух крупнейших городах Испании прошли масштабные протесты.