14:10
27 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Германия везет в Россию отходы. Кадыров стал рекордсменов
      Вєсті Кремля
      20:35, 26 октября
      Вести.UA. Жир: Почему Луценко поехал в Лондон. Как Азаров готовится к Хэллоуину
      Вєсті.UA
      17:57, 26 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ

      Выпуск новостей за 13:00: Случай дифтерии на Тернопольщине. Презентация фильма об узниках Кремля

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 октября по состоянию на 13:00 – в Украине зафиксировали еще один случай дифтерии. В этот раз на Тернопольщине. К медикам обратился 47-летний мужчина. Герой Украины Владимир Жемчугов встретился со студентами и презентует свой фильм "Пленники Кремля". Мужчина был партизаном в оккупированном Красном Луче, из-за взрыва потерял руки и год провел в плену.

      Также в выпуске:

      Зеленский приехал в Золотое, чтобы уговорить добровольцев, которые против разведения войск, сложить оружие.

      Правоохранители задержали иностранцев, которые устроили смертельную резню в центре Одессы.

      Сразу в двух крупнейших городах Испании прошли масштабные протесты.

      blog_ava
      Почему Украина, в отличие от Грузии, не может преодолеть коррупцию, – экс-посол Катамадзе
      сегодня
      881
      Теги: Выпуск новостей Украинцы в плену РФ Тернополь
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Схема "Гладковський – Павловський – Полторак": як чиновники зробили бізнес на армії
      сегодня , 14:00 Схема "Гладковський – Павловський – Полторак": як чиновники зробили бізнес на армії
      Сергій Лещенко 18
      Украинка Ярослава Магучих признана лучшей юной спортсменкой Европы
      сегодня , 13:07 Украинка Ярослава Магучих признана лучшей юной спортсменкой Европы
      Ігор Саджениця 40
      Королева и верные слуги, или Как в Луганске на работу устраиваются
      сегодня , 12:01 Королева и верные слуги, или Как в Луганске на работу устраиваются
      Ольга Черненко 507
      Викривачі корупції: чи можна купити відповідальність?
      сегодня , 08:40 Викривачі корупції: чи можна купити відповідальність?
      Ярослав Гришин 226
      Почему Украина, в отличие от Грузии, не может преодолеть коррупцию, – экс-посол Катамадзе
      сегодня , 08:00 Почему Украина, в отличие от Грузии, не может преодолеть коррупцию, – экс-посол Катамадзе
      Ірина Поліщук 881
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук