Выпуск новостей за 13:00: Смерть активистки Гандзюк. Референдум за независимость в Новой Каледон
В выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 13:00 – умерла общественная активистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в конце июля облили серной кислотой. Новая Каледония попытается отделиться от Франции.
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Источник: 24 канал
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