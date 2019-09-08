Выпуск новостей за 13:00: Смертельное ДТП на Запорожье. Разговор Зеленского с Путиным

В выпуске новостей за 8 сентября по состоянию на 13:00 – в результате столкновения двух легковушек погибли 4 человека, еще четверо в больнице. Авария произошла на трассе Киев-Симферополь. Владимир Зеленский поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Украинский президент позвонил главе Кремля после обмена пленными.

Также в выпуске: Семья бывшего узника Кремля режиссера Олега Сенцова едет в Киев. Нидерланды просят Россию выдать Владимира Цемаха. Люди из окружения Зеленского отгуляли на дне рождении соратника Медведчука

Источник: 24 канал