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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Выпуск новостей за 13:00: Смертельное ДТП на Запорожье. Разговор Зеленского с Путиным

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 сентября по состоянию на 13:00 – в результате столкновения двух легковушек погибли 4 человека, еще четверо в больнице. Авария произошла на трассе Киев-Симферополь. Владимир Зеленский поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Украинский президент позвонил главе Кремля после обмена пленными.

      Также в выпуске:

      Семья бывшего узника Кремля режиссера Олега Сенцова едет в Киев.

      Нидерланды просят Россию выдать Владимира Цемаха.

      Люди из окружения Зеленского отгуляли на дне рождении соратника Медведчука

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      Теги: Аварии и ДТП Владимир Зеленский Владимир Путин Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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