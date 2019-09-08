Выпуск новостей за 13:00: Смертельное ДТП на Запорожье. Разговор Зеленского с Путиным
В выпуске новостей за 8 сентября по состоянию на 13:00 – в результате столкновения двух легковушек погибли 4 человека, еще четверо в больнице. Авария произошла на трассе Киев-Симферополь. Владимир Зеленский поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Украинский президент позвонил главе Кремля после обмена пленными.
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Источник: 24 канал
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