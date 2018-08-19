Выпуск новостей за 13:00: Смертельное ДТП под Винницей. План введения миротворцев от Меркель

В выпуске новостей за 19 августа по состоянию на 13:00 – под Винницей "лоб в лоб" столкнулись легковушка и микроавтобус, один человек погиб, еще семеро пострадали. Ангела Меркель подробно изложила Владимиру Путину план введения миротворцев на Донбасс. Об этом сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов на своем телеграмм-канале.

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