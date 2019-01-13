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      Выпуск новостей за 13:00: Стрельба в Киеве. Вертеп-фест в Харькове

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 января по состоянию на 13:00 – в Киеве в пиццерии вспыхнула массовая драка, которая завершилась стрельбой. Участники конфликта обвинили друг друга в провокациях. В Харькове начался традиционный Вертеп-фест. Изюминкой праздника было одновременное исполнение колядки, к которому присоединились местные жители, гости города и даже иностранцы.

      Также в выпуске:

      В результате пожара на химзаводе в Калуше никто не пострадал, очаг локализовали.

      На Донбассе вновь активизировались вражеские снайперы.

      Как сообщает Укргидрометцентр, пол-Украины обильно засыпет снегом, к тому же, температура значительно повысится.

      Теги: Выпуск новостей Фестивали Криминальные новости Новости Харькова Новости Киева
      Источник: 24 канал
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