Выпуск новостей за 13:00: Стрельба в Киеве. Вертеп-фест в Харькове
В выпуске новостей за 13 января по состоянию на 13:00 – в Киеве в пиццерии вспыхнула массовая драка, которая завершилась стрельбой. Участники конфликта обвинили друг друга в провокациях. В Харькове начался традиционный Вертеп-фест. Изюминкой праздника было одновременное исполнение колядки, к которому присоединились местные жители, гости города и даже иностранцы.
Также в выпуске:
В результате пожара на химзаводе в Калуше никто не пострадал, очаг локализовали.
На Донбассе вновь активизировались вражеские снайперы.
Как сообщает Укргидрометцентр, пол-Украины обильно засыпет снегом, к тому же, температура значительно повысится.
Источник: 24 канал
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