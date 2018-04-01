Выпуск новостей за 13:00: Стрельба в клубе в Ивано-Франковске. Обвал отеля в Индии
В выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 13:00 – в одном из ночных клубов Ивано-Франковска произошла стрельба. В результате инцидента пострадали 2 человека. В Индии обвалилась гостиница. По меньшей мере десять человек погибли, еще около полусотни остаются под завалами.
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Источник: 24 Канал
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