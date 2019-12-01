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      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Выпуск новостей за 13:00: Стрелок на коне в России. РФ и Беларусь создадут общий парламент

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 декабря по состоянию на 13: 00 – в Черкесске, в России, мужчина приехал на коне в клуб и начал стрелять из травматического оружия в посетителей. А все из-за любви. Россия и Беларусь создадут общий парламент и правительство. Об этом договорились президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.

      Также в выпуске:

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      Утром полиция задержала подозреваемых в ограблении и подрыве отделения "Ощадбанка" в Киеве. Об этом сообщил глава правления финучреждения Андрей Пышный.

      Франция и Швейцария запустят совместную линию метрополитена. Общая протяженность ветки "Леманс Экспресс" составит примерно 230 километров и будет иметь 45 станций.

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      Теги: Новости политики Новости Беларуси Новости России Выпуск новостей
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