Выпуск новостей за 13:00: Стрелок на коне в России. РФ и Беларусь создадут общий парламент

В выпуске новостей за 1 декабря по состоянию на 13: 00 – в Черкесске, в России, мужчина приехал на коне в клуб и начал стрелять из травматического оружия в посетителей. А все из-за любви. Россия и Беларусь создадут общий парламент и правительство. Об этом договорились президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.

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