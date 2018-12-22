Выпуск новостей за 13:00 "Суд" над украинскими моряками. Ужасная авария в Непале
В выпуске новостей за 22 декабря, по состоянию на 13:00 – третий день Верховный "суд" аннексированного Крыма рассматривает апелляции о незаконном аресте 24 украинских моряков, которые почти месяц находятся в неволе РФ. В округе Сальян на северо-западе Непала с высоты 700 метров в пропасть сорвался автобус, который перевозил студентов местного колледжа. В результате 23 человека погибли, 14 ранены.
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