15:15
28 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секрет успеха Роскосмоса. Теплое место для принцессы-дочери Путина
      Вєсті Кремля
      22:22, 27 декабря
      Вести.UA Новая "труба" Украины. Мэр Херсона показал, как отвечать на маразм деда Пыни
      Вєсті.UA
      20:18, 27 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Выпуск новостей за 13:00: Теракт в Сомали. Оглашение приговора в Харькове

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 декабря по состоянию на 13:00 – в столице Сомали взорвали автомобиль со взрывчаткой. Среди жертв есть дети, а также больше сотни людей получили ранения. Нападение произошло утром рядом с местным налоговым управлением. В Харькове огласили приговор террористам, которые взорвали мирное шествие в первую годовщину Революции Достоинства в 2015 году.

      Также в выпуске:

      В Одессе из-под стражи освободили 11 человек, которых готовят для завтрашнего обмена с боевиками.

      В Харькове побили рекорд Украины: там создали автомобильное новогоднее дерево.

      На передовой ранен украинский военный.

      Салаты без майонеза на Новый год: рецепты и советы от шеф-повара
      сегодня
      4987
      Теги: Новости Харькова Теракт Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Олимпийская надежда Магучих и 13-летний чемпион Середа: спортивные открытия Украины в 2019 году
      Вісент Луїс 145
      сегодня , 14:30 Брехня Мартиненка руйнується: за що екснардепа судитимуть в Швейцарії
      Сергій Лещенко 37
      26 декабря , 20:23 Как сделать отдых в бассейне комфортным – основные правила выбора осушителей
      59
      сегодня , 12:00 "Північний потік-2" – проєкт, який погано пахне, – DN
      Світові Медіа 539
      сегодня , 08:40 Население России сократится, или Еще одна причина менять власть
      Ель Мюрид 597
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук