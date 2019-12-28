Выпуск новостей за 13:00: Теракт в Сомали. Оглашение приговора в Харькове
В выпуске новостей за 28 декабря по состоянию на 13:00 – в столице Сомали взорвали автомобиль со взрывчаткой. Среди жертв есть дети, а также больше сотни людей получили ранения. Нападение произошло утром рядом с местным налоговым управлением. В Харькове огласили приговор террористам, которые взорвали мирное шествие в первую годовщину Революции Достоинства в 2015 году.
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