Выпуск новостей за 13:00: Теракт в Сомали. Оглашение приговора в Харькове

В выпуске новостей за 28 декабря по состоянию на 13:00 – в столице Сомали взорвали автомобиль со взрывчаткой. Среди жертв есть дети, а также больше сотни людей получили ранения. Нападение произошло утром рядом с местным налоговым управлением. В Харькове огласили приговор террористам, которые взорвали мирное шествие в первую годовщину Революции Достоинства в 2015 году.

Также в выпуске: В Одессе из-под стражи освободили 11 человек, которых готовят для завтрашнего обмена с боевиками. В Харькове побили рекорд Украины: там создали автомобильное новогоднее дерево. На передовой ранен украинский военный.