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      Выпуск новостей за 13:00: Тестирование медиков. Загрязненный воздух в Киеве

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 13:00 – 879 тест на коронавирус показал положительный результат. Из-за такой высокой цифры инфицирования, врачей отныне регулярно будут тестировать на коронавирус. Дымовая завеса над Киевом. Жители столицы и окрестностей уже третий день страдают от загрязненного воздуха.

      Также в выпуске:

      В Украине зафиксировали 5 106 случаев коронавирусной болезни.

      В Киево-Печерской лавре 26 новых подтвержденных случаев COVID-19. Впрочем, столичные чиновники жалуются, что священники не достаточно сотрудничают с медиками, поэтому больных может быть больше.

      Правительство договорилось о выделении минимум 8 миллиардов долларов от Международного валютного фонда.

      Теги: Новости Киева Выпуск новостей
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