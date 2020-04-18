Выпуск новостей за 13:00: Тестирование медиков. Загрязненный воздух в Киеве
В выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 13:00 – 879 тест на коронавирус показал положительный результат. Из-за такой высокой цифры инфицирования, врачей отныне регулярно будут тестировать на коронавирус. Дымовая завеса над Киевом. Жители столицы и окрестностей уже третий день страдают от загрязненного воздуха.
Также в выпуске:
В Украине зафиксировали 5 106 случаев коронавирусной болезни.
В Киево-Печерской лавре 26 новых подтвержденных случаев COVID-19. Впрочем, столичные чиновники жалуются, что священники не достаточно сотрудничают с медиками, поэтому больных может быть больше.
Правительство договорилось о выделении минимум 8 миллиардов долларов от Международного валютного фонда.
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