Выпуск новостей за 13:00: Трагедия в Кривом Роге. Выборы в Италии
Выпуск новостей 13:57, 4 марта 145 Читати новину українською
В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 13:00 – в Кривом Роге под тяжестью снега обрушилась крыша в цехе, погиб человек. В Италии проходят парламентские выборы, после которых к власти может вернуться друг Путина Сильвио Берлускони.
Также в выпуске:
Вернут ли палатки под Раду.
Почему Запад не испугался оружия Путина.
Как прошли сутки в зоне АТО.
В Германии социал-демократы согласились на коалицию с партией Ангелы Меркель.
Источник: 24 Канал
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