Выпуск новостей за 13:00: Трагедия в Кривом Роге. Выборы в Италии

В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 13:00 – в Кривом Роге под тяжестью снега обрушилась крыша в цехе, погиб человек. В Италии проходят парламентские выборы, после которых к власти может вернуться друг Путина Сильвио Берлускони.

Также в выпуске: Вернут ли палатки под Раду. Почему Запад не испугался оружия Путина. Как прошли сутки в зоне АТО. В Германии социал-демократы согласились на коалицию с партией Ангелы Меркель.