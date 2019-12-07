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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Выпуск новостей за 13:00: Транспортный коллапс в Париже. Зеленский о нормандском саммите

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 декабря по состоянию на 13:00 – перевозчики во Франции выступают против повышения пенсионного возраста. Из-за этого в Париже транспортный коллапс: десятки отмененных поездов и давка в метро. Владимир Зеленский впервые принял участие в ток-шоу и в прямом эфире рассказал, с чем Украина идет на встречу "нормандской четверки".

      Также в выпуске:

      Представители пророссийских боевиков Донетчины вернули Украине тело погибшего сотрудника спецподразделения СБУ "Альфа" Дмитрия Каплунова.

      В Одессе нашли тело 44-летней Анны Бортюк – преподавательницы, которая выводила детей из огня во время пожара в колледже.

      Гривна укрепляется: только 7 декабря Национальный валюта выросла в стоимости на 15 копеек.

      В Украине впервые отметили День украинского платка сделать этот день праздником предложили активистки в Виннице.

       

      На улицы Киева 8-9 декабря выйдут десятки тысяч людей
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      Теги: Нормандская встреча 2019 Новости Украины Владимир Зеленский Выпуск новостей Новости России
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