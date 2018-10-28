Выпуск новостей за 13:00: Убийство детей в Киеве. На фронте погиб военный

В выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 13:00 – в Киеве в Дарницком районе в озере Серебряный кол женщина утопила двух своих детей. Тела мальчика и девочки пяти и шести лет обнаружили в трех метрах от берега. За прошедшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям наших военных, один украинский защитник погиб.

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