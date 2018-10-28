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      НАЕЗД НА ЗРИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ГОНОК В КРИВОМ РОГЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Выпуск новостей за 13:00: Убийство детей в Киеве. На фронте погиб военный

      Выпуск новостей 41 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 13:00 – в Киеве в Дарницком районе в озере Серебряный кол женщина утопила двух своих детей. Тела мальчика и девочки пяти и шести лет обнаружили в трех метрах от берега. За прошедшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям наших военных, один украинский защитник погиб.

      Также в выпуске:

      В Грузии выбирают нового президента. Количество желающих возглавить страну рекордное – 25 кандидатов.

      Овец, которые две недели провели на таможне в Одессе, наконец разгрузили в Винницкой области.

      Сегодня в Украине отмечают День освобождения от нацистов, которых выгнали с нашей территории 74 года назад.

      Теги: Выпуск новостей Новости Киева Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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