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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 13:00: Украинские медики в Италии. Смерть семейного врача от COVID-19

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 13:00 – украинские медики остаются еще на неделю в Италии. Чтобы помочь зарубежным коллегам в борьбе с COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. В Одесской области от коронавируса умер семейный врач. Мужчине было 60 лет. Произошло это накануне в Подольске. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

      Також у випуску:

      Постраждалим від пожеж на Житомирщині компенсують втрачене житло. Про це в ефірі одного із телеканалів заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

      У Житомирській області локалізували два з чотирьох активних осередків пожежі, у Зоні відчуження – один.

      На Донеччині від коронавірусу одужала 95-річна жінка.

      Теги: Жертвы Новости Одессы Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Выпуск новостей
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