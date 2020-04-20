Выпуск новостей за 13:00: Украинские медики в Италии. Смерть семейного врача от COVID-19

В выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 13:00 – украинские медики остаются еще на неделю в Италии. Чтобы помочь зарубежным коллегам в борьбе с COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. В Одесской области от коронавируса умер семейный врач. Мужчине было 60 лет. Произошло это накануне в Подольске. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

Також у випуску: Постраждалим від пожеж на Житомирщині компенсують втрачене житло. Про це в ефірі одного із телеканалів заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко. У Житомирській області локалізували два з чотирьох активних осередків пожежі, у Зоні відчуження – один. На Донеччині від коронавірусу одужала 95-річна жінка.