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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
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      Выпуск новостей за 13:00: Украинские моряки в плену РФ. ДТП в Швейцарии

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      В выпуске новостей за 16 декабря по состоянию на 13:00 – команда адвокатов встретилась с 11 украинскими моряками, которые находятся в плену РФ. В Швейцарии пассажирский автобус с россиянами влетел в стену, есть погибший.

      Также в выпуске:

      Митрополит Епифаний начал первую службу в качестве главы Единой поместной церкви.

      На фронте от вражеской пули снайпера погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранение.

      Еще один пленный моряк заявил, что он – военнопленный.

      На Львовщине легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате аварии погибли четыре человека.

       

      Теги: Аварии и ДТП Украинцы в плену РФ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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