Выпуск новостей за 13:00: Украинские моряки в плену РФ. ДТП в Швейцарии

В выпуске новостей за 16 декабря по состоянию на 13:00 – команда адвокатов встретилась с 11 украинскими моряками, которые находятся в плену РФ. В Швейцарии пассажирский автобус с россиянами влетел в стену, есть погибший.

Также в выпуске: Митрополит Епифаний начал первую службу в качестве главы Единой поместной церкви. На фронте от вражеской пули снайпера погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранение. Еще один пленный моряк заявил, что он – военнопленный. На Львовщине легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате аварии погибли четыре человека.