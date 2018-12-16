Выпуск новостей за 13:00: Украинские моряки в плену РФ. ДТП в Швейцарии
В выпуске новостей за 16 декабря по состоянию на 13:00 – команда адвокатов встретилась с 11 украинскими моряками, которые находятся в плену РФ. В Швейцарии пассажирский автобус с россиянами влетел в стену, есть погибший.
Также в выпуске:
Митрополит Епифаний начал первую службу в качестве главы Единой поместной церкви.
На фронте от вражеской пули снайпера погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранение.
Еще один пленный моряк заявил, что он – военнопленный.
На Львовщине легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате аварии погибли четыре человека.
Источник: 24 канал
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