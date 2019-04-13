Выпуск новостей за 13:00: Украинские моряки в плену РФ. Судно РФ с крымскими курсантами
В выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 13:00 – Россия готовится продлить арест 24 пленным украинским морякам, их уже более 100 дней незаконно удерживают за решеткой. Об этом в своем Facebook сообщил адвокат Николай Полозов. Польские власти отказалась впускать российский парусник с крымскими курсантами в свои территориальные воды.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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