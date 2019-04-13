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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Выпуск новостей за 13:00: Украинские моряки в плену РФ. Судно РФ с крымскими курсантами

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 13:00 – Россия готовится продлить арест 24 пленным украинским морякам, их уже более 100 дней незаконно удерживают за решеткой. Об этом в своем Facebook сообщил адвокат Николай Полозов. Польские власти отказалась впускать российский парусник с крымскими курсантами в свои территориальные воды.

      Также в выпуске:

      На Востоке враг не прекращает обстрелы украинских позиций из минометов различных калибров: один украинский военный погиб, еще двое – ранены.

      18 апреля на Донбассе должно воцариться пасхальное перемирие. Придерживаться его призвали Россию Меркель и Порошенко.

      В Киеве виновника ДТП примотали скотчем к столбу, чтобы тот не убежал.

       

      blog_ava
      Главные новости 12 апреля: встреча Зеленского и Порошенко с Макроном, стрельба в Тюмени
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      Теги: Аннексия Крыма Украинцы в плену РФ Украина – Россия Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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