Выпуск новостей за 13:00: Украинские моряки в плену РФ. Судно РФ с крымскими курсантами

В выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 13:00 – Россия готовится продлить арест 24 пленным украинским морякам, их уже более 100 дней незаконно удерживают за решеткой. Об этом в своем Facebook сообщил адвокат Николай Полозов. Польские власти отказалась впускать российский парусник с крымскими курсантами в свои территориальные воды.

Также в выпуске: На Востоке враг не прекращает обстрелы украинских позиций из минометов различных калибров: один украинский военный погиб, еще двое – ранены. 18 апреля на Донбассе должно воцариться пасхальное перемирие. Придерживаться его призвали Россию Меркель и Порошенко. В Киеве виновника ДТП примотали скотчем к столбу, чтобы тот не убежал.

Источник: 24 канал