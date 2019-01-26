Выпуск новостей за 13:00: В Карпатах киевляне попали под сход лавины. Конец "шатдауна"
В выпуске новостей за 26 января по состоянию на 13:00 – трое туристов-киевлян попали под сход лавины вблизи закарпатской горы Стиг. Двум мужчинам удалось выбраться из снежной ловушки, их товарищ – погиб. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, который должен прекратить правительственный кризис в Штатах. Пока лишь на три недели - до 15 февраля.
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Источник: 24 канал
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