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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
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      Выпуск новостей за 13:00: В Карпатах киевляне попали под сход лавины. Конец "шатдауна"

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 января по состоянию на 13:00 – трое туристов-киевлян попали под сход лавины вблизи закарпатской горы Стиг. Двум мужчинам удалось выбраться из снежной ловушки, их товарищ – погиб. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, который должен прекратить правительственный кризис в Штатах. Пока лишь на три недели - до 15 февраля.

      Также в выпуске:

      16-летняя школьница из Ивано-Франковска, которая рассказывает в своем блоге в Instagram о книге, собрала почти 4 тысячи подписчиков.

      Парламент Греции поддержал соглашение с Македонией о переименовании страны.

      В Испании после 12 дней непрерывных поисков спасатели наконец обнаружили тело мальчика, который упал в стометровый колодец.

      Теги: Новости США Шатдаун Жертвы Карпаты Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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