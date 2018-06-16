Выпуск новостей за 13:00: Визит Денисовой к украинским политзаключенных. Взрыв автомобиля
В выпуске новостей за 16 июня, по состоянию на 13:00 – украинская омбудсвумен Лариса Денисова сегодня посетит осуждённых в России украинцев. В Киеве владельцу "Волги", от взрыва которой пострадали четверо детей, объявили подозрение. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
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Источник: 24 канал
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