Выпуск новостей за 13:00: Визит Денисовой к украинским политзаключенных. Взрыв автомобиля

В выпуске новостей за 16 июня, по состоянию на 13:00 – украинская омбудсвумен Лариса Денисова сегодня посетит осуждённых в России украинцев. В Киеве владельцу "Волги", от взрыва которой пострадали четверо детей, объявили подозрение. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Также в выпуске: Государственный департамент США призвал своих граждан воздержаться от поездок в Россию и оккупированный Крым. Ситуация на фронте. В Конгрессе США предлагают увеличить финансовую помощь Украине.