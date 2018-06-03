Выпуск новостей за 13:00: Встреча диктаторов. Пробег под каштанами в Киеве
В выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 13:00 – Башар Асад собрался в гости к Ким Чен Ыну. О планах посетить КНДР сирийский президент рассказал во время вручения грамот новым послам Сирии в Северной Корее. На Михайловской площади в Киеве стартовал 26-й "Пробег под каштанами" под лозунгом "Бегу ради маленьких сердец".
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Источник: 24 Канал
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