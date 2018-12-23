14:27
23 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ракетное возбуждение Путина. Сходство Поклонской и Николая II
      Вєсті Кремля
      21:39, 22 декабря
      Вести.UA. Жир: Политическое будущее Вакарчука. Березовые резки для нардепов
      Вєсті.UA
      19:13, 22 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 13:00: Выборы в ОТО в Украине. Проверка ярмарок в Киеве

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 декабря по состоянию на 13:00 – в 12 областях Украины стартовали выборы в объединенных территориальных общинах. Наибольшее количество общин, где сегодня голосуют – в Черкасской области, там их 27. После взрыва газового баллона в центре Львова журналисты 24 канала решили проинспектировать и киевскую рождественскую ярмарку и проверить, соблюдается ли там техника безопасности

      Также в выпуске:

      Цунами накрыло Индонезию, число погибших возросло до 168.

      Как работает реформа децентрализации в Украине.

      Медики сообщили, что пострадавшие от взрыва во Львове находятся в стабильно тяжелом состоянии.

      Теги: Новости Киева Новости Украины Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Як Порошенко перейняв від Тимошенко згубну звичку підкупу виборців
      сегодня , 14:00 Як Порошенко перейняв від Тимошенко згубну звичку підкупу виборців
      Дмитро Гнап 49
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Павел Казарин: Флаги наших детей
      сегодня , 11:00 Павел Казарин: Флаги наших детей
      Блог Медіа 902
      Главные новости 22 декабря: пожар на Рождественской ярмарке в Львове, провокация против Епифания
      сегодня , 09:01 Главные новости 22 декабря: пожар на Рождественской ярмарке в Львове, провокация против Епифания
      1818
      Курс на Європу чи на Азію: чи варто в Україні скорочувати робочий тиждень?
      сегодня , 08:40 Курс на Європу чи на Азію: чи варто в Україні скорочувати робочий тиждень?
      Ольга Бродська 2121
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук