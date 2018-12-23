Выпуск новостей за 13:00: Выборы в ОТО в Украине. Проверка ярмарок в Киеве

В выпуске новостей за 23 декабря по состоянию на 13:00 – в 12 областях Украины стартовали выборы в объединенных территориальных общинах. Наибольшее количество общин, где сегодня голосуют – в Черкасской области, там их 27. После взрыва газового баллона в центре Львова журналисты 24 канала решили проинспектировать и киевскую рождественскую ярмарку и проверить, соблюдается ли там техника безопасности

Также в выпуске: Цунами накрыло Индонезию, число погибших возросло до 168. Как работает реформа децентрализации в Украине. Медики сообщили, что пострадавшие от взрыва во Львове находятся в стабильно тяжелом состоянии.