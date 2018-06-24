Выпуск новостей за 13:00: Взрыв на спиртзаводе Тернопольщины. Досрочные выборы в Турции

В выпуске новостей за 24 июня, по состоянию на 13:00 – вечером 23 июня в городе Збараж на одной из баз закрытого Зарубинецкого спиртзавода произошел взрыв, после которого начался пожар. Причина – разгерметизация одной из емкостей с биоэтанолом. 24 июня в Турции начались досрочные президентские и парламентские выборы. На пост главы государства баллотируется действующий президент Реджеп Эрдоган.

Также в выпуске: Встреча Трампа и Путина может состояться в июле, – Помпео. Взрыв в Эфиопии: количество пострадавших возросло до 154 человек. Женщины в Саудовской Аравии получили право управлять автомобилем.