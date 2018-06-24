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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 13:00: Взрыв на спиртзаводе Тернопольщины. Досрочные выборы в Турции

Выпуск новостей 63 Читати новину українською

В выпуске новостей за 24 июня, по состоянию на 13:00 – вечером 23 июня в городе Збараж на одной из баз закрытого Зарубинецкого спиртзавода произошел взрыв, после которого начался пожар. Причина – разгерметизация одной из емкостей с биоэтанолом. 24 июня в Турции начались досрочные президентские и парламентские выборы. На пост главы государства баллотируется действующий президент Реджеп Эрдоган.

Также в выпуске:

Встреча Трампа и Путина может состояться в июле, – Помпео.

Взрыв в Эфиопии: количество пострадавших возросло до 154 человек.

Женщины в Саудовской Аравии получили право управлять автомобилем.

 

Теги: Новости Украины Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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