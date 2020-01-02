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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
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      Выпуск новостей за 13:00: Задержание псевдоминера. Ужасная авиакатастрофа на острове Тайвань

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 13:00 – в Днепре задержали 48-летнего мужчину, который сообщил о заминировании двух вокзалов. Ему грозит до шести лет лишения свободы. В горах Тайваня разбился военный вертолет. В авиакатастрофе погибли глава вооруженных сил региона и семь военных.

      Также в выпуске:

      За прошедшие сутки российские наемники трижды открывали огонь по позициям украинских военных. Вследствие обстрелов ранения получил один боец.

      Из-за мощного наводнения в Индонезии погиб по меньшей мере 21 человек, более 30 тысяч жителей были эвакуированы во временные убежища.

      Кристина Квин назначена временно поверенным в делах США в Украине. Она была заместителем Уильяма Тейлора, который сложил свои полномочия.

      В Украину вернули украденную нацистами картину художника Михаила Панина под названием "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".

      Главные новости 1 января: Новый год, изменения-2020, транзит газа
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      Теги: Жертвы Фейковые заминирования Новости Днепра Выпуск новостей
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