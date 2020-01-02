Выпуск новостей за 13:00: Задержание псевдоминера. Ужасная авиакатастрофа на острове Тайвань

В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 13:00 – в Днепре задержали 48-летнего мужчину, который сообщил о заминировании двух вокзалов. Ему грозит до шести лет лишения свободы. В горах Тайваня разбился военный вертолет. В авиакатастрофе погибли глава вооруженных сил региона и семь военных.

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