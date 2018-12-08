Выпуск новостей за 13:00: Заявление РФ относительно раненых моряков. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 13:00 – россияне сделали абсурдное заявление о раненых в Керченском проливе моряках. В ФСБ утверждают, что украинцы получили травмы от обшивки корабля, хотя на самом деле известно, что в них стреляли на поражение пограничники РФ. Боевики обстреляли позиции украинских бойцов 13 раз: один военный погиб, двое получили травмы.

Также в выпуске: Суд избрал меру пресечения медикам, которые требовали взятку у ветерана АТО. В Киеве задержали подозреваемого в убийстве, который 6 декабря убежал из зала Голосеевского суда. Почему украинцы продолжают ездить на заработки в Россию.