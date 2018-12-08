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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Выпуск новостей за 13:00: Заявление РФ относительно раненых моряков. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 35 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 13:00 – россияне сделали абсурдное заявление о раненых в Керченском проливе моряках. В ФСБ утверждают, что украинцы получили травмы от обшивки корабля, хотя на самом деле известно, что в них стреляли на поражение пограничники РФ. Боевики обстреляли позиции украинских бойцов 13 раз: один военный погиб, двое получили травмы.

      Также в выпуске:

      Суд избрал меру пресечения медикам, которые требовали взятку у ветерана АТО.

      В Киеве задержали подозреваемого в убийстве, который 6 декабря убежал из зала Голосеевского суда.

      Почему украинцы продолжают ездить на заработки в Россию.

      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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