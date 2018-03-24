Выпуск новостей за 13:00: Заминирование трассы Киев-Харьков. Во Франции скончался полицейский
В выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 13:00 – трассу Киев-Харьков перекрыли из-за информации о закладке взрывчатки. Во Франции умер офицер полиции, который заменил собой заложника в городе Треб, он предложил стать "живым щитом" для вооруженного исламиста, пока спецназовцы планировали штурм.
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Источник: 24 Канал
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