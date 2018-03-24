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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Выпуск новостей за 13:00: Заминирование трассы Киев-Харьков. Во Франции скончался полицейский

Выпуск новостей 80 Читати новину українською

В выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 13:00 – трассу Киев-Харьков перекрыли из-за информации о закладке взрывчатки. Во Франции умер офицер полиции, который заменил собой заложника в городе Треб, он предложил стать "живым щитом" для вооруженного исламиста, пока спецназовцы планировали штурм.

Также в выпуске:

Европейские страны готовятся выдворить российских дипломатов.

Российско-оккупационные войска обстреляли Авдеевку.

Масштабные беспорядки в Барселоне.

Теги: Новости России Новости Киева Выпуск новостей Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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