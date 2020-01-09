Выпуск новостей за 13: 00: потери Украины из-за "Турецкого потока". Похороны в Каховке

В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 13:00 – Украина потеряет 15 миллиардов кубометров газа в год из-за "Турецкого потока". Уже с первого января Болгария, Турция и другие страны региона не получают газ через Украину. В Каховке, что на Херсонщине, прощаются с мужчиной, которого жестоко убили в новогоднюю ночь. В содеянном подозревают бывшего правоохранителя.

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За прошедшие сутки российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов трое украинских защитников получили ранения.

В Великобритании принц Гарри и его жена Меган Маркл официально заявили об отмежевании от королевской семьи. Пара отметила, что они стремятся к финансовой независимости и пространству для дальнейшего развития собственной семьи.

В Украине объявили День траура по погибшим в авиакатастрофе в Тегеране. Поэтому сегодня на зданиях по всей стране должны приспустить государственные флаги Украины. Также отменяют развлекательные мероприятия.