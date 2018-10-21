Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
В выпуске новостей за 21 октября по состоянию на 13:00 в Октябрьском дворце в Киеве сейчас прощаются с известной актрисой "Дизель Шоу" Мариной Поплавской. Накануне она погибла в страшной аварии. Люди несут цветы и вспоминают любимые моменты выступлений актрисы. Появилось полное видео действий Керченского стрелка. Обнародовал его один из Крымских телеканалов.
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Источник: 24 канал
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