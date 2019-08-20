Выпуск новостей за 14:00: ANNA MARIA будут представлять Украину в России. Непогода в мире
В выпуске новостей за 20 августа по состоянию на 14:00 – дуэт ANNA MARIA, который оскандалился во время Национального отбора Евровидения-2019, таки представит Украину на вокальном конкурсе и выступит на "Новой волне" в России. Мировая непогода: на Канарах горят леса, Япония страдает от жары, а Индию затопило. В частности, в последней – более полусотни погибших.
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Источник: 24 канал
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