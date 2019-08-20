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      Выпуск новостей за 14:00: ANNA MARIA будут представлять Украину в России. Непогода в мире

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 августа по состоянию на 14:00 – дуэт ANNA MARIA, который оскандалился во время Национального отбора Евровидения-2019, таки представит Украину на вокальном конкурсе и выступит на "Новой волне" в России. Мировая непогода: на Канарах горят леса, Япония страдает от жары, а Индию затопило. В частности, в последней – более полусотни погибших.

      Также в выпуске:

      Коррупционера времен Януковича Александра Клименко заочно арестовали.

      Во Львове готовят к открытию Мемориал Героям Небесной Сотни.

      Суд продолжает избирать меру пресечения владельцу гостиницы "Токио Стар" Вадиму Черному.

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Пожар Выпуск новостей Погода Стихийный бедствия Япония Индия
      Источник: 24 канал
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