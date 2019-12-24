Выпуск новостей за 14:00: Аномальная погода в Украине. Россия провоцирует в Черном море
В выпуске новостей за 24 декабря по состоянию на 14:00 – аномально теплая погода в Украине не дает заснуть медведям. В Карпатах в зимнюю спячку впали лишь трое медведей. Во время входа в Одессу американского ракетного эсминца "Росс", российские самолеты имитировали ракетный удар по судну.
Также в выпуске:
Утром в Немышлянском районе Харькова мужчина захватил в заложницы женщину, которая вела в садик ребенка. Он грубо схватил ее и приставил к горлу нож.
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