Выпуск новостей за 14:00: Аномальная погода в Украине. Россия провоцирует в Черном море

В выпуске новостей за 24 декабря по состоянию на 14:00 – аномально теплая погода в Украине не дает заснуть медведям. В Карпатах в зимнюю спячку впали лишь трое медведей. Во время входа в Одессу американского ракетного эсминца "Росс", российские самолеты имитировали ракетный удар по судну.

Также в выпуске: Утром в Немышлянском районе Харькова мужчина захватил в заложницы женщину, которая вела в садик ребенка. Он грубо схватил ее и приставил к горлу нож.