Выпуск новостей за 14:00: Апелляция по делу Мангера. Ситуация с отоплением в Смеле
В выпуске новостей от 28 февраля по состоянию на 14:00 – прокуратура требует заменить меру пресечения и арестовать Владислава Мангера. Если подозреваемый будет оставаться на свободе, может скрыться, поскольку имеет недвижимость за рубежом. Жители Смелы, подключенные к централизованному отоплению, могут с первого марта остаться без тепла. Людям пришли платежки, где счет достигает 10 тысяч.
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Источник: 24 канал
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