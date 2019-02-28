Выпуск новостей за 14:00: Апелляция по делу Мангера. Ситуация с отоплением в Смеле

В выпуске новостей от 28 февраля по состоянию на 14:00 – прокуратура требует заменить меру пресечения и арестовать Владислава Мангера. Если подозреваемый будет оставаться на свободе, может скрыться, поскольку имеет недвижимость за рубежом. Жители Смелы, подключенные к централизованному отоплению, могут с первого марта остаться без тепла. Людям пришли платежки, где счет достигает 10 тысяч.

Также в выпуске: Совет заслушал отчет депутатской комиссии, которая расследует убийство активистки Гандзюк. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал журналистское расследование коррупционеров в "Укроборонпром". Племянник российского пропагандиста Дмитрия Киселева проведет два года и три месяца в немецкой тюрьме.