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      Выпуск новостей за 14:00: Аресты в оккупированном Крыму. Прогноз боя Усика и Уизерспуна

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 октября по состоянию на 14:00 – в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ России задержали украинского активиста Олега Приходько. Его обвиняют в подготовке террористического акта, незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств. Американские букмекеры прогнозируют победу украинского боксера Александра Усика в бою с американцем Чаззом Уизерспуном.

      Также в выпуске:

      Водителю маршрутки, который повлек смертельную аварию в Запорожье и сбежал, должны объявить подозрение.

      В необычном месте и необычной форме Владимир Зеленский сегодня в течение дня отвечает на вопросы журналистов.

      Массовые обыски на львовской таможне: следователи ГБР осматривают посты, пункты пропуска и дома работников.

      blog_ava
      Пресс-марафон Зеленского: онлайн
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      Теги: Усик – Уизерспун Арест Новости Крыма Выпуск новостей
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