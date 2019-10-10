Выпуск новостей за 14:00: Аресты в оккупированном Крыму. Прогноз боя Усика и Уизерспуна

В выпуске новостей за 10 октября по состоянию на 14:00 – в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ России задержали украинского активиста Олега Приходько. Его обвиняют в подготовке террористического акта, незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств. Американские букмекеры прогнозируют победу украинского боксера Александра Усика в бою с американцем Чаззом Уизерспуном.

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